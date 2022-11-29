В Киеве наблюдаются перебои с поставкой хлеба

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Киева скупают хлеб, отмечаются перебои с поставками. При этом дефицита продуктов нет, сообщили ТАСС очевидцы.

«На рынке были все продукты, включая молочную продукцию, мясо и зелень. Ажиотаж с хлебом, перебои из-за паники, чуть появляется, сразу раскупают», — сказал ТАСС собеседник агентства.

По его словам, люди не покидают город, несмотря на эти сложности. «Свет частично подключили с ночи, но на Софиевской [улице], Борщаговке и Троещине его отключают. По времени подачи нет ясности. Связь и интернет восстановили. Вода есть. Люди приходят в себя после стресса. Но нет признаков отъезда из города. Сегодня обстановка в целом стабилизировалась», — добавил собеседник агентства.



