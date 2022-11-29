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НОВОСТИ

Со следующего года в вузах могут утвердить новую концепцию преподавания истории - РИО

18:10 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа ученых-историков разработала концепцию преподавания истории в вузах, ее необходимо утвердить до конца 2022 года, чтобы в следующем учебном году занятия начались по новым стандартам. Об этом в субботу сообщил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

С инициативой создания концепции выступило Российское историческое общество, ее разработку поддержало Минобрнауки РФ. Ведомство также будет принимать решение об утверждении стандартов.

«Мы должны добиться, чтобы у нас люди, которые получают в России высшее образование, владели бы на каком-то минимальном уровне историческим материалом. <…> Была создана группа, в нее входят преподаватели вузов из разных регионов нашей страны, ученые. Они уже разработали концепцию, который включает в себя стандарт, минимум знаний об истории России», — сказал он на заседании отделения Российского исторического общества в Республике Дагестан.

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