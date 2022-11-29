ЕС не откажется от топлива из РФ, пока не сократит энергопотребление — Еврокомиссия
21:20 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС) не сможет обрести независимость от поставок топлива из России до тех пор, пока не снизит собственное энергопотребление. Такое мнение выразила в понедельник гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в ходе видеоэфира, организованного американской газетой «Вашингтон пост».
«ЕС не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления. Я хочу еще раз подчеркнуть важность сокращения спроса на энергоносители и расширения мер экономии энергии в плане достижения независимости от энергопоставок из РФ», — заявила она.
Йоргенсен также обратила внимание на то, что ЕС в этом году все же удалось заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) «более чем на 95%». В то же время глобальный энергетический и газовый рынки остаются разбалансированными, спрос на них превышает предложение, а перспективы продолжения поставок газа из России в ЕС «характеризуются неопределенностью». В связи с этим сообществу будет «гораздо сложнее» сформировать в марте–апреле следующего года запасы газа, необходимые для того, чтобы без трудностей пережить зиму 2023–2024 годов, отметила она.
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