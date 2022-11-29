Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу опубликованных в издающемся американскими иезуитами журнале «Америка» (Americamagazine) высказываний Папы Римского о приписываемых российским военнослужащим жестокостях.

«Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми Папе Римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США. Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине», — сообщил во вторник посол корр. ТАСС.