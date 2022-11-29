Турция признает российскую страховку для морских перевозок грузов — Минтранс РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция признает страховой сертификат российских компаний для морских перевозок. При этом Индия и Китай признают страховку не в полной степени. Об этом сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.

«Да», — ответил он на советующий вопрос журналистов. «Индия и Китай признаю по большей части (российскую страховку — прим. ТАСС), но не все», — добавил он.