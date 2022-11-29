Турция признает российскую страховку для морских перевозок грузов — Минтранс РФ
13:20 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция признает страховой сертификат российских компаний для морских перевозок. При этом Индия и Китай признают страховку не в полной степени. Об этом сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.
«Да», — ответил он на советующий вопрос журналистов. «Индия и Китай признаю по большей части (российскую страховку — прим. ТАСС), но не все», — добавил он.
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