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В Москве выявили 1 405 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 405 против 912 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 256 813 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 (это максимум с 23 октября) против 15 днем ранее, до 46 987. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 079, до 3 064 219.

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