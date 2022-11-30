В Москве выявили 1 405 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 405 против 912 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 256 813 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 (это максимум с 23 октября) против 15 днем ранее, до 46 987. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 079, до 3 064 219.