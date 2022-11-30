Цена газа в Европе превысила $1 600 за 1 тыс. куб. м

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет почти 10%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 605 за 1 тыс. куб. м, или 149,68 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).