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НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила $1 600 за 1 тыс. куб. м

17:40 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет почти 10%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 605 за 1 тыс. куб. м, или 149,68 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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