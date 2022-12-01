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НОВОСТИ

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде рассматривается Испанией как теракт

22:30 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт. Об этом сообщило в среду агентство Европа Пресс.

По данным агентства, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение «рассматривать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства, как предполагаемый террористический акт».

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