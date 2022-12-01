Взрыв в посольстве Украины в Мадриде рассматривается Испанией как теракт

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт. Об этом сообщило в среду агентство Европа Пресс.

По данным агентства, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение «рассматривать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства, как предполагаемый террористический акт».