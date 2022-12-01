ВС РФ уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области
14:12 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — сказал он.
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