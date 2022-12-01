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Патриарх Кирилл назвал Донбасс «передней линией обороны Русского мира»

15:12 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донбасс сегодня является «передней линией обороны Русского мира», главными «точками опоры» которого являются вера и любовь к Отечеству. Об этом заявил в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с детьми, приехавшими из Донбасса, в храме Христа Спасителя.

«Сегодня Донбасс — это передняя линии обороны Русского мира. А Русский мир — это не только Россия, он везде, где живут люди, которые воспитаны в традициях православия и в традициях русской морали. Конечно, мораль, нравственность — это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании нравственного чувства. И вот нашими точками опоры — людей, живущих в Русском мире, является вера и любовь к Отечеству», — сказал патриарх.

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