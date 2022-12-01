Минюст опубликовал единый список иноагентов в РФ

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ в четверг опубликовал единый реестр иностранных агентов в России, следует из информации на сайте ведомства.

В списке 493 наименования, в него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.