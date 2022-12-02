В РПЦ пояснили события, связанные с Киево-Печерской лаврой
22:00 02.12.2022 Источник: Интерфакс
"Зарегистрирован устав "параллельного" монастыря ПЦУ "Киево-Печерская лавра". Раскольники его давно подали на регистрацию. Теперь, по словам Ивана (Евстратия) Зори - спикера ПЦУ, они будут претендовать на один из храмов верхней Лавры, которая находится официально в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника, и помещение для "монашеской деятельности", - разъяснил "Интерфаксу" ситуацию советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.
По его словам, пока этим действием регистрация настоящей лавры не отменена.
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