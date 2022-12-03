На фоне биоугроз необходимо создать биологический аналог МАГАТЭ - ученые
12:05 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня, продолжая углубленное расследование деятельности [биолабораторий] американцев на Украине и в наших бывших республиках, мы должны подвести дело к созданию международных институтов. Некоего биологического МАГАТЭ, по этому типу», — сказал Ковальчук.
Он также считает, что общество должно быть подготовлено к таким биологическим угрозам как новые эпидемии, возбуждаемые модифицированными вирусами, обладающими повышенной летальностью.
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