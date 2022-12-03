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На фоне биоугроз необходимо создать биологический аналог МАГАТЭ - ученые

12:05 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная биологическая организация-аналог МАГАТЭ должна быть создана в мире по инициативе России на фоне возрастающих рисков распространения модифицированных вирусов и появления других биоугроз. Такое мнение в субботу на II Конгрессе молодых ученых высказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Сегодня, продолжая углубленное расследование деятельности [биолабораторий] американцев на Украине и в наших бывших республиках, мы должны подвести дело к созданию международных институтов. Некоего биологического МАГАТЭ, по этому типу», — сказал Ковальчук.

Он также считает, что общество должно быть подготовлено к таким биологическим угрозам как новые эпидемии, возбуждаемые модифицированными вирусами, обладающими повышенной летальностью.

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