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НОВОСТИ

Путин объявил о завершении мобилизации, информации о новой волне нет - Песков

17:40 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информации насчет новых волн мобилизации в РФ нет, президент РФ Владимир Путин объявил о ее завершении. Об этом журналистам рассказал в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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