Путин объявил о завершении мобилизации, информации о новой волне нет - Песков
17:40 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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