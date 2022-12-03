Путин объявил о завершении мобилизации, информации о новой волне нет - Песков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информации насчет новых волн мобилизации в РФ нет, президент РФ Владимир Путин объявил о ее завершении. Об этом журналистам рассказал в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



