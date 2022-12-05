В Москве выявили 958 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 958 против 1 136 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 262 674 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 15 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 064 смерти. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 932, до 3 069 287.
НОВОСТИ
- 13:20 05.12.2022
- До 9 возросло число погибших в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ — Марочко
- 13:05 05.12.2022
- Путину доложили о произошедшем на объектах в Саратовской и Рязанской областях — Песков
- 13:00 05.12.2022
- ФРГ примет новую стратегию нацбезопасности, учитывающую «угрозы со стороны РФ» — Шольц
- 12:20 05.12.2022
- Уже почти половина торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах — Мишустин
- 12:05 05.12.2022
- В России выявили 5 667 случаев заражения ковидом за сутки
- 12:00 05.12.2022
- Один человек погиб, двое под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску
- 11:40 05.12.2022
- Участники реферальной программы Сбербанка для малого бизнеса получат 3000 рублей на счет
- 11:32 05.12.2022
- В Азербайджане начались совместные с ВС Турции военные учения
- 11:20 05.12.2022
- Силовики проверяют информацию о ЧП на военных объектах в Энгельсе — саратовский губернатор
- 11:05 05.12.2022
- Нужно обеспечить стабильные поставки на фоне введения потолка цен на нефть из РФ — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать