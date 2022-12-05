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НОВОСТИ

В Москве выявили 958 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 958 против 1 136 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 262 674 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 15 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 064 смерти. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 932, до 3 069 287.

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