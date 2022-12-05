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НОВОСТИ

В Германии объявили "критический" уровень погодных условий

19:20 05.12.2022 Источник: Интерфакс

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую", сообщается в ежедневном обзоре о ситуации с газоснабжением страны.

Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется теплее, чем за последние 4 года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период и "критической", если более чем на 2 градуса холоднее обычного.

"Прогноз температуры на эту неделю на 2,38 градуса Цельсия ниже среднего показателя за последние четыре года. Поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления", - предупреждает BNetzA.

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