Коммерческие спутники США снимали аэродром Энгельс накануне попытки удара Киева
21:20 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спутники дистанционного зондирования Земли американской компании Maxar вели съемку аэродрома Энгельс в Саратовской области перед попыткой киевского режима нанести удар реактивными беспилотниками, следует из данных, представленных на сайте организации в понедельник.
Аэродром был снят 3 и 4 декабря. При этом фотографии из космоса аэродрома Дягилево в Рязанской области обновлялись в конце октября.
Ранее в Минобороны России сообщили журналистам, что в понедельник утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации.
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