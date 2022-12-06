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Оливер Стоун назвал США подлинным виновником событий в Донбассе

09:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный американский режиссер Оливер Стоун считает США подлинными виновниками конфликта в Донбассе. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью сербской газете «Политика».

«Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы [США] сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: „Русские нападают“. А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию. С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие <…>, и отсюда пошла война. Как и все, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — заявил Стоун.

По мнению режиссера, США всегда «нарушают все правила, когда хотят», но при этом являются «профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка».

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