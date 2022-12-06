Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 18 млрд евро
16:00 06.12.2022 Источник: Интерфакс
Венгрия, как и планировала, во вторник воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро, предложенный Еврокомиссией для Украины на 2023 год, сообщает агентство ЭФЭ.
"Мы не смогли принять пакет помощи, но мы не опустим руки. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы в начале января приступить к оказанию помощи Украине", - приводит оно слова министра финансов Чехии Збынека Станюры.
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