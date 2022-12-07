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В Мариуполь вернулось большое число жителей, уехавших ранее из-за боев — Пушилин

09:32 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большое число жителей, ранее уехавших из Мариуполя из-за боев, вернулись в город, темпы его восстановления достаточно серьезные. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«О позитивных изменениях говорят появившиеся в Мариуполе пробки. В город вернулось большое число жителей, возобновили работу рынки, — отметил он. — Темпы достаточно серьезные, особенно это заметно, когда смотришь в динамике».

Пушилин добавил, что всех жителей, оставшихся без жилья, постарались разместить в пунктах временного размещения (ПВР). «Практически везде это получилось. ПВР обеспечены всем необходимым», — продолжил он.

Кроме того, в городе продолжается строительство жилья. В частности, в микрорайоне Невский достроена часть домов, а некоторые предстоит сдать до Нового года, речь идет о пятиэтажных и девятиэтажных домах.

В Мариуполе, по словам Пушилина, также запустили спасательный центр и открыли многопрофильный медицинский центр.

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