Запад лелеет надежду разгромить РФ на поле боя — Лавров
14:32 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад по-прежнему лелеет надежду победить Россию на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на форуме «Примаковские чтения».
«Они (страны Запада — прим. ТАСС) по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя», — сказал он.
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