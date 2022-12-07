Запад лелеет надежду разгромить РФ на поле боя — Лавров

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад по-прежнему лелеет надежду победить Россию на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на форуме «Примаковские чтения».

«Они (страны Запада — прим. ТАСС) по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя», — сказал он.