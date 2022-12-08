МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России запретило надевать наручники на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства „Ажур“ (наручники — прим. ТАСС) руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сказала она.