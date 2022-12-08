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НОВОСТИ

Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне отклонены

17:40 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Как сообщает в четверг телеканал Би-ти-ви, в поддержку балканских государств высказались 25 из 27 министров стран ЕС, против проголосовали представители Австрии и Нидерландов.

В то же время страны Евросоюза официально одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии.

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