Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне отклонены

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Как сообщает в четверг телеканал Би-ти-ви, в поддержку балканских государств высказались 25 из 27 министров стран ЕС, против проголосовали представители Австрии и Нидерландов.

В то же время страны Евросоюза официально одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии.