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ТЦ «Мега Химки» горит по всей площади, огнем охвачено 18 тыс. кв. метров

09:05 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки» распространился по всей площади здания, огнем охвачено 18 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах. по

«В настоящее время здание ТЦ горит по всей площади, огнем охвачено 18 тыс. кв. метров», — сказал собеседник агентства.

На настоящий момент известно об одном погибшем. 

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