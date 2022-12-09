ТЦ «Мега Химки» горит по всей площади, огнем охвачено 18 тыс. кв. метров

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки» распространился по всей площади здания, огнем охвачено 18 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах. по

«В настоящее время здание ТЦ горит по всей площади, огнем охвачено 18 тыс. кв. метров», — сказал собеседник агентства.

На настоящий момент известно об одном погибшем.

