За 3 года у чиновников в РФ изъяли не подтвержденное доходами имущество на 200 млрд рублей
12:20 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские суды по искам прокуратуры за последние три года изъяли у чиновников имущество, неподтвержденное легальными доходами, почти на 200 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.
«Нами налажена системная работа по выявлению лиц, живущих не по средствам, равно как и сформирована судебная практика по „оптимизации“ финансового положения таких бизнесменов во власти. Только за последние три года сумма удовлетворенных требований прокуроров составила почти 200 миллиардов рублей», — сказал он.
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