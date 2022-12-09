В Москве выявили 1 439 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 439 против 1 697 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 268 500 случаев заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 15 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 129 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 168, до 3 074 408.
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