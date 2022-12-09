Россия сильнее Запада и победит - Медведев
15:12 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия богата героями, а на Западе таких больше нет, поэтому РФ сильнее. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в поздравлении по случаю Дня Героев Отечества.
«Герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своего Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много Героев с большой буквы. Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берем с них пример», — написал он в соцсети.
Медведев отметил, что «в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких [героев] больше нет». «Поэтому мы сильнее. Поэтому мы победим», — написал зампред СБ.
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