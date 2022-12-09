Молдавия намерена присоединиться к санкциям в рамках «акта Магнитского»

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Молдавия решила присоединиться к санкциям в рамках «акта Магнитского». Кабмин разработал законопроект, при помощи которого международные ограничения будут применяться на территории страны.

Об этом заявил на брифинге глава Минюста республики Сергей Литвиненко.

В США так называемый акт Магнитского был принят в 2012 году. Он предусматривает введение односторонних рестрикций в отношении российских должностных лиц, которые, как считает Вашингтон, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского. Говорит Москва