0
0
93
НОВОСТИ

Молдавия намерена присоединиться к санкциям в рамках «акта Магнитского»

16:32 09.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Молдавия решила присоединиться к санкциям в рамках «акта Магнитского». Кабмин разработал законопроект, при помощи которого международные ограничения будут применяться на территории страны.

Об этом заявил на брифинге глава Минюста республики Сергей Литвиненко.

В США так называемый акт Магнитского был принят в 2012 году. Он предусматривает введение односторонних рестрикций в отношении российских должностных лиц, которые, как считает Вашингтон, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 09.12.2022
ВС РФ поразили в Запорожской области 6 пусковых установок РСЗО из США и ФРГ
0
8
15:32 09.12.2022
РФ намерена продолжить поставки вооружения Таджикистану — Шойгу
0
33
15:12 08.12.2022
ВКС России уничтожили польских наемников в Харьковской области
0
124
11:00 08.12.2022
В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник
0
109
10:32 08.12.2022
В американской ЧВК «Моцарт» сообщили, что ВСУ несут большие потери
0
127
17:41 07.12.2022
ВСУ расстреливают своих военных за уход с боевых позиций, в ВС РФ такого нет — Путин
0
159
16:00 07.12.2022
Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине
0
149
15:32 07.12.2022
ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
0
161
14:00 07.12.2022
ВС РФ уничтожили более 70 ракет РСЗО HIMARS ударом по комбинату ArcelorMittal
0
160
11:05 07.12.2022
Российские военные сообщили о применении бронепоезда в ходе СВО
0
199

Возврат к списку