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Путин заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях были для него неожиданными

17:12 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него абсолютно неожиданным и разочаровывающим было заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией.

«Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает, — сказал в пятницу журналистам глава российского государства. — Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало ее, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях мерзкими, отметив, что она «пытается быть в тренде».

«То, как есть на самом деле, — это не просто отвратительно, это мерзко. <…> Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде. <…> Мелко и мерзко, не похоже на Меркель, чти они это [были гарантами Минских соглашений — прим. ТАСС] делали, для того, чтобы обмануть. Все было серьезно», — сказал он в пятницу в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин».

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