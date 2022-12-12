Азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор, сообщают в Карабахе

11:05 Источник: Интерфакс

Азербайджанская сторона перекрыла автотрассу из Нагорного Карабаха в Армению, сообщает в понедельник единый информационный центр Нагорного Карабаха.

"Группа азербайджанцев в гражданской одежде вновь под предлогом экологии сегодня утром в 10:30 перекрыла трассу Степанакерт (столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ИФ) - Горис (город в Сюникской области Армении - ИФ). Об инциденте надлежащим образом проинформировано командование российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные органы предпринимают все возможные меры для урегулирования ситуации.