Песков сообщил, что в этом году не будет новогоднего приема в Кремле

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественный прием в Кремле, посвященный встрече Нового года, в этом году проводить не планируется, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этом году не будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.