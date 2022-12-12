Песков сообщил, что в этом году не будет новогоднего приема в Кремле
16:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торжественный прием в Кремле, посвященный встрече Нового года, в этом году проводить не планируется, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В этом году не будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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