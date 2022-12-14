Трамп подал иск о клевете против Совета Пулитцеровской премии — ТВ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск против Совета Пулитцеровской премии, обвинив жюри в клевете и лжи американской общественности в связи с присуждением в 2018 году премии газетам «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» за освещение расследования якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Об этом во вторник сообщил телеканал «Фокс ньюс».

По данным канала, Трамп подал иск во вторник в штате Флорида. «Большая часть американцев совершенно неправильно понимала происходящее, когда в СМИ доминировала распространяемая газетами „Таймс“ и „Пост“ ложь о российском сговоре. Примечательно, что их наградили за ложь американской общественности», — говорится в поданном иске.

В июле Совет Пулитцеровской премии отклонил требование Трампа, который настаивал на том, чтобы отозвать награду обеих газет. Совет заявил, что по результатам независимых проверок было установлено, что материалы газет «не скомпрометированы фактами, о которых стало известно после присуждения премии».

Юристы Трампа утверждают, что публикация заявления Совета «нанесла ущерб» политику. По утверждению адвокатов, своим заявлением жюри хотело сделать так, чтобы у «читателя сложилось ложное впечатление о сговоре президента Трампа с враждебным иностранным правительством для подрыва президентских выборов в США». Бывший президент Соединенных Штатов требует возместить ущерб «в размере, который будет установлен в ходе судебного разбирательства».

В ноябре прошлого года Трамп потребовал от руководства Пулитцеровской премии отозвать награду двум газетам.