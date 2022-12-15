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Приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер — Захарова

12:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приезд заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит провокационный и неприемлемый характер, глава организации Антониу Гутерриш должен положить конец таким действиям сотрудников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер», — сказала дипломат.

«Генеральный секретарь ООН должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока», — отметила Захарова.

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