Приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер — Захарова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приезд заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит провокационный и неприемлемый характер, глава организации Антониу Гутерриш должен положить конец таким действиям сотрудников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер», — сказала дипломат.

«Генеральный секретарь ООН должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока», — отметила Захарова.