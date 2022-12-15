Госдеп США ждет "с нетерпением" 9-го пакета санкций против РФ
19:40 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По версии дипломата, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента, введенные Вашингтоном в четверг рестрикции «являются прямым ответом на эскалацию Россией» боевых действий на украинской территории. Он добавил, что такие действия Москвы «приведут к дальнейшим действиям со стороны США». «Я лично весьма оптимистично настроен в отношении того, что ЕС достигнет соглашения по девятому пакету санкций. В нем есть несколько ключевых элементов, которые мы с нетерпением хотим реализовать вместе с нашими европейскими партнерами», — сказал О’Брайен.
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