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Госдеп США ждет "с нетерпением" 9-го пакета санкций против РФ

19:40 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов предпримет дальнейшие действия против России помимо нынешних санкций. Об этом сообщил в четверг на брифинге координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен.

По версии дипломата, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента, введенные Вашингтоном в четверг рестрикции «являются прямым ответом на эскалацию Россией» боевых действий на украинской территории. Он добавил, что такие действия Москвы «приведут к дальнейшим действиям со стороны США». «Я лично весьма оптимистично настроен в отношении того, что ЕС достигнет соглашения по девятому пакету санкций. В нем есть несколько ключевых элементов, которые мы с нетерпением хотим реализовать вместе с нашими европейскими партнерами», — сказал О’Брайен.

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