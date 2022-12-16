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ЕС предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей — СМИ

11:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей, связанных со сферой удобрений. Об этом сообщает в пятницу портал «Еврообсервер» со ссылкой на неназванных дипломатов.

По их данным, мера затронет Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича. Отдельные страны ЕС смогут размораживать их средства, «если они необходимы для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку». Для такого шага потребуется предварительная консультация с Еврокомиссией.

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