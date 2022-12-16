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НОВОСТИ

Находящийся в Берлине самый большой аквариум в мире лопнул

16:12 16.12.2022 Источник: Интерфакс

Находившийся в Берлине самый крупный аквариум в мире разрушился в пятницу утром, сообщает Associated Press со ссылкой на немецкую полицию.

В этом цилиндрическом аквариуме высотой 25 м находились 1,5 тыс. различных, в том числе и редких видов тропических рыб. Все рыбы погибли. Он располагался в центральном зале одной из берлинских гостиниц, расположенных неподалеку от площади Александерплатц.

Причина происшествия пока не установлена. По одной из версий аквариум треснул, а затем лопнул из-за понижения температуры воздуха.

В результате инцидента незначительные травмы получили два человека.

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