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Евросоюз добавил в черный список 149 физических и 49 юридических российских лиц

22:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз добавил в пятницу в черный список 149 физических и 49 юридических российских лиц, среди которых российские министры, губернаторы, судьи, члены Госдумы, артисты и ведущие, а также пять политических партий РФ, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия». Об этом говорится в опубликованных в «Официальном журнале ЕС» нормативных актах.

Списки расширены в рамках девятого пакета антироссийских санкций, постановление Совета ЕС о котором занимает 692 страницы. «Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС считает, что 149 человек и 49 компаний должны быть добавлены к перечню лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, введенные за угрозу и подрыв независимости и территориальной целостности Украины», — говорится в постановлении.

ЕС ввел санкции, в частности, против ведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова, режиссера Никиты Михалкова, дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карины, — а также его двоюродного брата. Кроме того, в черный список попали члены Госдумы и Совета Федерации, которые в октябре проголосовали и ратифицировали присоединение новых субъектов к РФ, судьи Конституционного суда РФ, министры культуры, просвещения, науки и образования, сотрудники отдела предварительного ракетного планирования Главного вычислительного центра Генерального штаба России, члены Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению нужд ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

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