США начинают закупку нефти для восполнения стратегического резерва — Минэнерго
22:40 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики США.
Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка должна состояться «в феврале 2023 года», уточняется в пресс-релизе. Предполагается, что в этих целях будет подписан контракт с фиксированной ценой.
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