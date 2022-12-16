США начинают закупку нефти для восполнения стратегического резерва — Минэнерго

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики США.

Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка должна состояться «в феврале 2023 года», уточняется в пресс-релизе. Предполагается, что в этих целях будет подписан контракт с фиксированной ценой.