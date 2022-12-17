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У Украины нет своей позиции по защитной зоне на ЗАЭС — Ульянов

10:30 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона до сих пор внятно не сформулировала свою позицию по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что процесс консультаций сейчас продолжается, но «продвигается он медленно». Ульянов также напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси еще 21 сентября передал Москве и Киеву проект декларации о создании «зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности» на ЗАЭС, на который РФ отреагировала оперативно.

«Уже 11 октября в Санкт-Петербурге состоялись консультации российской межведомственной делегации с руководством агентства. Мы внесли конкретные предложения по корректировке текста. Украинцы же до сих пор внятно свою позицию не сформулировали», — отметил постпред РФ в Вене.

Ульянов указал, что в то же время в публичном пространстве оператор украинских АЭС компания «Энергоатом» посылает «довольно странные сигналы». «Например, 8 декабря он призвал к созданию зоны безопасности внутри и вокруг станции „при ее полной демилитаризации и деоккупации“. Всерьез подобные заявления воспринимать, как вы понимаете, трудно, — подчеркнул постпред РФ в Вене. — В то же время против идеи Гросси Украина не высказывалась, и ее представители продолжают контакты с руководством агентства».

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