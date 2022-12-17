У Украины нет своей позиции по защитной зоне на ЗАЭС — Ульянов
10:30 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он подчеркнул, что процесс консультаций сейчас продолжается, но «продвигается он медленно». Ульянов также напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси еще 21 сентября передал Москве и Киеву проект декларации о создании «зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности» на ЗАЭС, на который РФ отреагировала оперативно.
«Уже 11 октября в Санкт-Петербурге состоялись консультации российской межведомственной делегации с руководством агентства. Мы внесли конкретные предложения по корректировке текста. Украинцы же до сих пор внятно свою позицию не сформулировали», — отметил постпред РФ в Вене.
Ульянов указал, что в то же время в публичном пространстве оператор украинских АЭС компания «Энергоатом» посылает «довольно странные сигналы». «Например, 8 декабря он призвал к созданию зоны безопасности внутри и вокруг станции „при ее полной демилитаризации и деоккупации“. Всерьез подобные заявления воспринимать, как вы понимаете, трудно, — подчеркнул постпред РФ в Вене. — В то же время против идеи Гросси Украина не высказывалась, и ее представители продолжают контакты с руководством агентства».
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