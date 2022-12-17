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Из-за санкций ЕС в Европейский суд юстиции подали иски более 60 бизнесменов из РФ - СМИ

12:20 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 предпринимателей и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список Евросоюза. Об этом в субботу сообщила газета «Бильд ам зонтаг».

На данный момент, как пишет издание, ссылаясь на информацию Европейского суда юстиции, иски подали 61 физическое лицо и компания из России и Белоруссии. Они находятся в санкционных списках ЕС, поскольку, как утверждается, якобы поддерживали специальную военную операцию России на Украине. Бизнесмены считают, что их основные права были нарушены, в частности незаконно заморожены их активы в ЕС.

Среди лиц, подавших иски, как пишет газета, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и исполнительный вице-президент по связям с государственными органами российского конгломерата АФК «Система» Сергей Мндоянц, а также бизнесмен Геннадий Тимченко. Кроме того, в списке истцов фигурируют предприниматели Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.

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