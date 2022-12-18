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Сильный снегопад в Москве стал причиной задержки 90 авиарейсов

18:41 18.12.2022 Источник: Интерфакс

В столичных аэропортах в воскресенье задержаны 90 рейсов, еще 19 отменены, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Больше всего - 39 - задержаны и 13 отменены - во "Внуково", еще 32 рейса задержаны и один отменен в "Домодедово", а также 19 рейсов задержаны и пять отменены в "Шереметьево". Проблемы в работе столичных аэропортов на фоне снегопада сохраняются с начала воскресенья. Утром в аэропортах были задержаны 63 рейса, еще 13 отменены, позднее число задержанных рейсов достигло 75, а отмененных - 16.

Ранее в воскресенье в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что прирост осадков в столице за последние 24 часа составил 16 мм.

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