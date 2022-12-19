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Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев

15:12 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается, что воспользоваться услугами суррогатных матерей теперь смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

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