Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается, что воспользоваться услугами суррогатных матерей теперь смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.