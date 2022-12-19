Москва считает враждебными для РФ планы Греции по передаче Киеву С-300 — Захарова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает враждебными по отношению к России провокационные планы Греции по поставкам киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского или советского образца. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В последнее время греческое руководство все чаще заявляет о готовности передать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные системы С-300 ПМУ-1 при условии получения на замену дополнительного числа американских комплексов ПВО Patriot. Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского [или] советского образца откровенно враждебными по отношению к России. Игнорируется мнение греческих граждан, 70% которых, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием», — отметила дипломат.