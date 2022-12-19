Москва считает враждебными для РФ планы Греции по передаче Киеву С-300 — Захарова
15:32 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва считает враждебными по отношению к России провокационные планы Греции по поставкам киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского или советского образца. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«В последнее время греческое руководство все чаще заявляет о готовности передать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные системы С-300 ПМУ-1 при условии получения на замену дополнительного числа американских комплексов ПВО Patriot. Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского [или] советского образца откровенно враждебными по отношению к России. Игнорируется мнение греческих граждан, 70% которых, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием», — отметила дипломат.
НОВОСТИ
- 15:12 19.12.2022
- Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев
- 15:00 19.12.2022
- ВС РФ уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ на краснолиманском направлении
- 14:32 19.12.2022
- В России не планируют вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ
- 14:12 19.12.2022
- ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM в небе над Белгородской областью
- 14:00 19.12.2022
- Кадыров сообщил о сотнях найденных схронов оружия в Запорожской и Херсонской областях
- 13:32 19.12.2022
- Польша оказала Украине помощь на общую сумму около $9 млрд — СМИ
- 13:20 19.12.2022
- Специалисты нашли возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»
- 13:05 19.12.2022
- Нарушение прав россиян за рубежом в этом году носит беспрецедентный характер — доклад
- 13:00 19.12.2022
- Взрыв подаренного Украиной главкому полиции Польша гранатомета расследуют спецслужбы
- 12:32 19.12.2022
- Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать