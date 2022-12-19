Путин подписал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции. Соответствующее распоряжение главы государства «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» опубликовано в понедельник.

Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев. Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим.