Путин подписал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО
17:00 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции. Соответствующее распоряжение главы государства «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» опубликовано в понедельник.
Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев. Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим.
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