Макрон заявил о «недружественном поведении» кораблей и самолетов РФ
17:47 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с утверждением о недружественном поведении со стороны российских самолетов и кораблей РФ в отношении военных стран НАТО и поблагодарил французских моряков за профессионализм в ходе такого взаимодействия.
«Я приветствую ваш профессионализм, который вы смогли подтвердить во время различных взаимодействий с воздушными и морскими судами РФ, проявлявшими несколько недружественное поведение», — сказал президент в понедельник, обращаясь к военным на борту авианосца «Шарль де Голль». Он не уточнил, о каких именно эпизодах идет речь.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно сообщали, что российские корабли и самолеты действуют в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности.
В то же время Макрон назвал французских военных «решительными и надежными союзниками», приверженными деятельности международной коалиции по борьбе с терроризмом на юге Сирии. Он заявил, что продемонстрированная Парижем решимость продолжать эту деятельность «позволила показать конкурентам в регионе, что им придется считаться с Францией».
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