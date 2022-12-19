Лавров о потолке цен на газ: Это их личное дело. Больше нечем заняться - пускай

20:46 Источник: Интерфакс

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о согласовании странами ЕС потолка цен на газ.

"Вообще (у меня нет - ИФ) никакой реакции (на эту информацию - ИФ). Это их личное дело. Больше нечем заняться - пускай", - заявил журналистам в понедельник Лавров в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать новости о согласовании газового потолка.

Страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, сообщило в понедельник постпредство Польши в Евросоюзе.