Сбер получил 6 наград премии «Эффективное образование»

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Сбер стал 6-кратным лауреатом всероссийской премии «Эффективное образование – 2022». Эксперты высоко оценили бесплатные образовательные программы Сбера для сотрудников и клиентов, которые развивают их профессиональные компетенции, финансовую и киберграмотность. Среди них:

- линейка программ по отраслевой экспертизе – номинация «Прорыв года», категория «Корпоративные программы». Программы от Школы финансов СберУниверситета и профильных специалистов помогают сформировать у сотрудников Сбербанка единое понимание отраслевых трендов и рисков, отраслевой кредитной стратегии. Эти программы прошли уже более 13 тыс. человек;

- мастерская развития бизнеса для клиентско-продуктовых команд (КПК) – номинация «Трансформация года», категория «Бизнес-образование». Комплексная программа для руководителей КПК банка совершенствует их ключевые компетенции и увеличивает скорость работы благодаря обмену опытом и лучшими практиками. Программа ежегодно обновляется исходя из актуальных вызовов;

- программа развития финансовой грамотности – номинация «Проект года», категория «Финансовая грамотность». Платформа финансовой грамотности СберСова и Школа финансов СберУниверситета запустили 5 дистанционных курсов: «Управление личными финансами», «Как стать инвестором», «Мир банковских карт», «Ваш налоговый помощник» и «Цифровые финансы». Слушателями стали 24 тыс. сотрудников Сбера и 150 тыс. внешних пользователей;

- проект «Быть родителем. Быть киберзащитником» («Киберзащита для всей семьи») – номинация «Проект года», категория «Социальные программы». Этот образовательный проект рассказывает, какие опасности подстерегают детей в интернете и как вести себя, чтобы не стать жертвой мошенников и не получить психологическую травму от кибербуллинга. Сайт разделен на три раздела: для родителей, детей и подростков. Он описывает киберугрозы, от которых можно пострадать, и показывает, как настроить гаджеты для защиты детей в киберпространстве;

- проект «Марафон кибербезопасности» – номинация «За вклад в развитие образования», категория «Онлайн-образование». С помощью видеороликов, тестов и коротких памяток сайт предлагает пользователям пройти пять уровней кибербезопасности: «Знаю», «Умею», «Использую», «Защищаю», «Делюсь». В марафоне приняли участие более 130 тыс. подписчиков;

- проект Cybersecurity Hub – номинация «Платформа года», категория «Инновации». Летом 2020 года в мобильном приложении СберБанк Онлайн появился обучающий раздел «Не дайте себя обмануть», в котором собраны статьи, тесты и видео о распространенных схемах мошенничества. В «Диалогах» приложения был создан канал «Осторожно, мошенники!»: эксперты разбирают в нем популярные приемы телефонных и интернет-жуликов. В 2021 году Сбер объединил обучающий блок и настройки безопасности в новом разделе «Безопасность» в СберБанк Онлайн. Пользователи могут самостоятельно устанавливать лимиты на перечисление денег, запретить оплату картой, настраивать подтверждение оплаты и переводов доверенными лицами.

Премия «Эффективное образование – 2022» – всероссийский конкурс в области образования, который открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора. Участие в премии позволяет получить независимую оценку экспертов, приобрести репутацию компании с высоким качеством услуг, ознакомиться с проектами отраслевых коллег, расширить круг деловых контактов и найти партнеров для новых проектов.