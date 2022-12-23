В России выявили 7 409 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 409, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 7 451 случай заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии — 21 750 711 и 393 277 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 275 против 9 243 днем ранее, до 21 149 218.
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