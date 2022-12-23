В России выявили 7 409 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 409, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 451 случай заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии — 21 750 711 и 393 277 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 275 против 9 243 днем ранее, до 21 149 218.