Госсовет Татарстана поддержал переименование поста президента республики в раиса

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсовет (парламент) Татарстана принял в пятницу в первом чтении проект поправок в конституцию республики, предусматривающий переименование должности президента после окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова, передает корр. ТАСС.

«Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет „глава — раис Республики Татарстан“. Предполагается возможность использования и сокращенного варианта — „раис Республики Татарстан“. <…> Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента. <…> В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан», — сказал председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.