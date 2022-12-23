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НОВОСТИ

Госсовет Татарстана поддержал переименование поста президента республики в раиса

13:32 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсовет (парламент) Татарстана принял в пятницу в первом чтении проект поправок в конституцию республики, предусматривающий переименование должности президента после окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова, передает корр. ТАСС.

«Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет „глава — раис Республики Татарстан“. Предполагается возможность использования и сокращенного варианта — „раис Республики Татарстан“. <…> Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента. <…> В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан», — сказал председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

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