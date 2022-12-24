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Отказ оппозиции Венесуэлы поддерживать Гуайдо стал ударом для США — NYT

08:50 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ венесуэльской оппозиции продолжать поддерживать так называемое временное правительство Хуана Гуайдо стал ударом для Вашингтона. Такое мнение содержится в опубликованной в пятницу статье «Нью-Йорк таймс».

В четверг депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы, которую не признают власти страны, проголосовали в поддержку решения о ликвидации временного правительства. Как отмечает «Нью-Йорк таймс», это решение стало явным сигналом того, что венесуэльская оппозиция не верит, что Гуайдо может добиться смещения президента Николаса Мадуро. «Это также было ударом для США, которые твердо поддерживали Гуайдо и продолжают считать его исполняющим обязанности президента, в то время как другие государства стали отдаляться от признания [Гуайдо главой государства]», — пишет издание.

В статье отмечается, что санкции США в отношении Венесуэлы, которые «были призваны помочь» Гуайдо, лишили правительство южноамериканской страны доходов и вынудили граждан «сосредоточиться на ежедневном выживании и оставить политическую активность».

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